Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.