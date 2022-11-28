Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Potada derbi heyecanı yaşanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi 29 Kasım Salı günü yapılacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.
Etiketler: Derbi Basketbol Fenerbahçe Beşiktaş
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