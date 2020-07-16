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Portekiz'de şampiyon Porto
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin 32. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Porto, 64. dakikada Danilo Pereira ve 90+1. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Porto, 29. şampiyonluğunu elde etti.
Etiketler: porto Portekiz 1. Futbol Ligi şampiyonSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:06
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