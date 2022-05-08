Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz liginde Porto şampiyon oldu
[Fotoğraf: İHA]
Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.
Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.
Etiketler: Portekiz
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