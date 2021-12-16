Ankara'da yaşayan medikal firma yöneticisi 36 yaşındaki Melis Büyüksan ile sigorta şirketi sahibi 38 yaşındaki Özlem Uludağ Gülcan, iş kadını olmalarının yanında otomobil tutkularını da bir yandan otokros şampiyonalarına katılarak sürdürüyor.

Pistte birbirlerinin rakibi olsalar da kadına yönelik şiddet konusunda ortak duruş sergileyen kadın pilotlar, her yarışa "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı araçlarıyla çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Otokros pilotu Melis Büyüksan, yıllarca pilot yardımcısı olarak kardeşine yardımcı olduktan sonra direksiyon başına geçtiğini, oldukça heyecan veren yarışlarda tutkusunu sürdürdüğünü anlattı.

Büyüksan, kadın pilot olarak yarışmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

"Yarışlarımızı kadınlar için yapıyoruz. Aslında kadınlara pozitif ayrımcılık değil niyetimiz. Sadece eşit olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kadına yönelik her türlü dezavantajlı duruma 'Hayır' diyoruz. Bundan sonraki her yarışta da kadınların her yerde var olduğunu göstermek için gaza basacağım."

[Fotoğraf: AA]

Pilot Gülcan: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Otokrosta Türkiye şampiyonluğu bulunan pilot Özlem Uludağ Gülcan da pistlerde kadın erkek ayrımının olmadığını vurguladı.

Gülcan, kadın pilotlar olarak araçlarına kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yazılar yazdıklarını ifade etti.

"Bunun duyulabilmesi, önüne geçilmesi için sesimizi duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çocuğa, hayvana, kadına, yani şiddettin tümüne karşı duruşumuzu göstermemiz gerekiyor. Fakat özellikle 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' yazılarını araçlarımızda taşıyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz."