Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan haftanın maçında Fırat Aydınus görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ülker Stadı'nda 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
17 Aralık Cuma:
20.00 GZT Giresunspor-Altay - Tugay Kaan Numaoğlu
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor - Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor - Yaşar Kemal Uğulu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor - Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir - Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK - Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş - Fırat Aydınus
- 12:31
- 12:31
- 12:17
- 12:20
- 12:23