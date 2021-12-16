Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ülker Stadı'nda 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

​​​​​​17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay - Tugay Kaan Numaoğlu

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor - Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor - Yaşar Kemal Uğulu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor - Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir - Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK - Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş - Fırat Aydınus