Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, 17 Aralık Cuma günü GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.
Giresunspor'la 13. randevu
Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.
Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Etiketler: Giresunspor Altay Süper Lig
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