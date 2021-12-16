Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.

Giresunspor'la 13. randevu

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.

Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.