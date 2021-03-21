Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'da pozitif sayısı 3'e yükseldi
ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi.
Kulüp açıklamasına göre, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün sonucu pozitif çıktı. Bu kişiler izolasyona alındı ve tedavilerine başlandı.
Pınar Karşıyaka'da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Öte yandan, yeşil-kırmızılı ekipte David John Kennedy'nin ise sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyeceği duyuruldu.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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