Kulüp açıklamasına göre, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün sonucu pozitif çıktı. Bu kişiler izolasyona alındı ve tedavilerine başlandı.

Pınar Karşıyaka'da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, yeşil-kırmızılı ekipte David John Kennedy'nin ise sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyeceği duyuruldu.