Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi iş birliğiyle anıt önünden start alan yarışlarda yarı maratonda 320, halk koşusu 5 kilometrede 204 sporcu mücadele etti.

[Fotoğraf: İHA]

Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi.

Yarı maratonda mücadele eden Bekirhan Kabadayı 1 saat 9 dakika 2 saniye ile birinci, Andrii Kuzminskyi 1 saat 17 dakika 33 saniye ile ikinci ve Ferit Tan 1 saat 19 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kadınlarda Esma Aydemir 1 saat 13 dakika 28 saniye ile birinci, Ceren Yılmaz 1 saat 24 dakika 9 saniye ile ikinci ve Rümeysa Coşkun 1 saat 24 dakika 24 saniye ile üçüncü oldu.