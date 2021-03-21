Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Atatürk'e koşalım, Atatürk'le koşalım' sloganıyla düzenlenen 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda 524 sporcu yarıştı.
Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi iş birliğiyle anıt önünden start alan yarışlarda yarı maratonda 320, halk koşusu 5 kilometrede 204 sporcu mücadele etti.
[Fotoğraf: İHA]
Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi.
Yarı maratonda mücadele eden Bekirhan Kabadayı 1 saat 9 dakika 2 saniye ile birinci, Andrii Kuzminskyi 1 saat 17 dakika 33 saniye ile ikinci ve Ferit Tan 1 saat 19 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kadınlarda Esma Aydemir 1 saat 13 dakika 28 saniye ile birinci, Ceren Yılmaz 1 saat 24 dakika 9 saniye ile ikinci ve Rümeysa Coşkun 1 saat 24 dakika 24 saniye ile üçüncü oldu.
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