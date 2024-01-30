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Spor
AA 30.01.2024 15:55

PFDK'dan Süper Lig'den 7 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

PFDK'dan Süper Lig'den 7 kulübe ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'ye çeşitli gerekçelerle para cezası uygulandı.

Trabzonspor'a 424 bin lira, Fenerbahçe'ye 380 bin lira, Gaziantep FK'ye 224 bin lira, Adana Demirspor'a 140 bin lira, Çaykur Rizespor'a 112 bin lira, RAMS Başakşehir'e 40 bin 500 lira ve İstanbulspor'a 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men cezasına çarptırıldı.

Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı'ya ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uygulandı.

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

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