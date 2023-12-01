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Spor
AA 01.12.2023 04:37

PFDK'dan Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'dan Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dolayısıyla Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kurulun, VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'e de maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

PFDK'nin Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 400'er, Beşiktaş'a 312, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 ve Yılport Samsunspor'a 56 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de 39'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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