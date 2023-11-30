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Spor
TRT HABER/AA 30.11.2023 23:19

Fenerbahçe Beko son saniyede Real Madrid’i devirdi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında normal süresi 87-87 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Real Madrid'i uzatmada 100-99 yendi.

Fenerbahçe Beko son saniyede Real Madrid’i devirdi
[Fotograf: AA]

Pota altını etkili kullanan Campazzo'nun üst üste sayılarıyla maça hızlı başlayan Real Madrid, bu oyuncusundan 11 sayılık katkı aldığı ilk 5 dakikalık bölümde skoru 17-11 yaptı.

Hücumda etkili bir görüntü çizen Real Madrid farkı daha da açtı. İspanya ekibi, Campazzo'nun 16 sayı attığı ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, 16. dakikadan itibaren farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-44 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler 25. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen Real Madrid, üstünlüğünü korudu ve 3. çeyreği 67-59 önde geçti.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını etkili kullanan Real Madrid, 34. dakikada Campazzo'nun serbest atışlarıyla 78-64 ile farkı 14 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle skora ortak olmasını bildi. Maçın 39. dakikasında Wilbekin'in basketiyle farkı bir sayıya (82-83) indiren Fenerbahçe Beko, aynı oyuncunun üç sayılık basketiyle mücadelenin son 10 saniyesinde 87-87 beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümünün ilk iki dakikası 94-94 beraberlikle geçilirken, son hücumda Madar ile sayı üreten sarı-lacivertli ekip, sahadan 100-99 galip ayrıldı.

 

Real Madrid ilk kez yenildi

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ise kazandığı 10 maçın ardından ilk kez kaybetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

1. Periyot: 16-29

Devre: 37-44

3. Periyot: 59-67

Normal Süre: 87-87

5 Faul: 36.40 Tavares 

Fenerbahçe BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17

Real Madrid: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11

Salon: Ülker Spor ve Etklinlik

Hakemler: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum

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