Fenerbahçe Beko son saniyede Real Madrid’i devirdi

Pota altını etkili kullanan Campazzo'nun üst üste sayılarıyla maça hızlı başlayan Real Madrid, bu oyuncusundan 11 sayılık katkı aldığı ilk 5 dakikalık bölümde skoru 17-11 yaptı.
Hücumda etkili bir görüntü çizen Real Madrid farkı daha da açtı. İspanya ekibi, Campazzo'nun 16 sayı attığı ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, 16. dakikadan itibaren farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-44 geride gitti.
Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler 25. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen Real Madrid, üstünlüğünü korudu ve 3. çeyreği 67-59 önde geçti.
Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını etkili kullanan Real Madrid, 34. dakikada Campazzo'nun serbest atışlarıyla 78-64 ile farkı 14 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle skora ortak olmasını bildi. Maçın 39. dakikasında Wilbekin'in basketiyle farkı bir sayıya (82-83) indiren Fenerbahçe Beko, aynı oyuncunun üç sayılık basketiyle mücadelenin son 10 saniyesinde 87-87 beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı.
Uzatma bölümünün ilk iki dakikası 94-94 beraberlikle geçilirken, son hücumda Madar ile sayı üreten sarı-lacivertli ekip, sahadan 100-99 galip ayrıldı.
Yam Madar WINS IT FOR @FBBasketbol #MagicMoment pic.twitter.com/QMPd0cv7YH— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2023
Real Madrid ilk kez yenildi
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ise kazandığı 10 maçın ardından ilk kez kaybetti.
1. Periyot: 16-29
Devre: 37-44
3. Periyot: 59-67
Normal Süre: 87-87
5 Faul: 36.40 Tavares
Fenerbahçe BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17
Real Madrid: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11
Salon: Ülker Spor ve Etklinlik
Hakemler: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum