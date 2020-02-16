Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı.

43 yaşındaki antrenör sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu verilen ceza ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."