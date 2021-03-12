TFF, çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya ise 100'er bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Youssouf Kone ve Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e 2 maç men cezası

Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Yukatel Denizlisporlu oyuncu Sakıb Aytaç'a da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Mehmet Ataberk Dadakdeniz, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 13 bin lira, Tuzlaspor'a 12 bin lira ve Ankaraspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildi.