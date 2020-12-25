Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK: Rafael'in cezası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezasının kaldırıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Medipol Başakşehir
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