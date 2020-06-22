TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.