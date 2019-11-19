Spor
Peru Kupası'na şiddet olayları damga vurdu19 Kasım 2019 Salı 14:07 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 14:12
Peru Kupası Çeyrek Final karşılaması şiddet olaylarına sahne oldu. Turu geçen takım, rakip futbolcu ve taraftarların saldırısına uğradı.
Rakip futbolcu ve taraftarların saldırısına uğradılar. Sahada tur sevincini yaşayamadılar.
Peru Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Deportivo Garcilaso, Deportivo Llacuaba'yı ağırladı.
Karşılaşma 1 - 1'lik beraberlikle sona erdi ve konuk ekip yarı finale yükseldi. Maçın ardından futbola şiddetin gölgesi düştü.
Turu geçemeyen Deportivo Garcilaso'lu futbolcular ve taraftarlar, hakeme ve Deportivo Llacuaba'lı futbolculara saldırdı. Sahaya giren Peru polisi olayları güçlükle bastırdı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Peru Kupası