A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.

Önce sözleşmeyi dondurdular, sonra feshettiler

O asker selamı verenlerden Yunanistan'ın AEK takımında kaleci olarak oynayan Yunus Özmusul da vardı. Özmusul'a önce para cezası uygulandı ve sözleşmesi 3 aylığına donduruldu.

Özmusul, ardından takıma dönünce, AEK oyuncunun sözleşmesini asker selamı verdiği gerekçesiyle feshetti.

"Bizim için askerimize, ordumuza verilmiş ve bayramımızı kutlayan bir selamdı"

Özmusul, yaşananları TRT Haber'de Nilgün Balkaç'ın sunduğu Birinci Sayfa programında değerlendirdi.

Özmusul, şunları söyledi:

"Bu yapılanlar kesinlikle kabul edilemez. Biz hatalı hiçbir şey yapmadık. Biz sadece her milli sporcunun yapması gereken davranışı milli maçımızdan sonra galibiyet aldığımız milli maçımızdan sonra tüm takım arkadaşlarımla birlikte yaptık. Bundan dolayı bir milli sporcu olarak gururluyuz. Bu zaten 27 Ekim'de olmuştu. Hem o tarihlerde vermiş olduğumuz şehitlerimiz vardı hem de 29 Ekim biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramımıza iki günümüz vardı, bizim için çok önemli zamanlar.

Ama biz bu maçlardan sonra Yunanistan'a döndüğümüz zaman sürpriz oldu bizim için, büyük bir şoka uğradık. Çünkü orada ciddi anlamda problem oluşturdu bu. Özellikle taraftarlar ve Yunan halkı tarafından. Sonrasında kulüpler böyle bir karar aldı. Evet sözleşmelerimiz feshedildi ama biz bunun bu kadar büyük bir sorun oluşturacağını bilmiyorduk. Çünkü bizim için askerimize, ordumuza verilmiş ve bayramımızı kutlayan bir selamdı."

"Asıl onlar şu anda ırkçılığı yapıyor"

Can güvenliği için iki maça çıkamadığını, takımını izleyemediğini belirten Özmusul, şöyle konuştu:

"Biz Yunanistan'da gerçekten zor zamanlar geçirdik. Fakat bununla birlikte gerekçeleri şu, siz bunu yaparak kulüplerin ideallerine, etik kurallarına aykırı davranışta bulundunuz. Bizim yapmış olduğumuz asker selamını siyasal olarak algılıyorlar.

Aynı kulübün futbol takımı oyuncusu golden sonra aynı selamı yaptığı vakit eylül ayında bu hiçbir promblem oluşturmuyor. Ama ben Türk oyuncu olarak bunu yaptığımda hem politik hem siyasi bir hareket oluyor. Aynı zamanda bizi ırkçı olarak adlandırıyorlar. Şu an zaten Avrupa'da hakkımızda kara propaganda yapılıyor. Kısa sürede Avrupa transferimiz de söz konusu değil. Asıl onlar şu anda ırkçılığı yapıyor. Ben bir Türk sporcu olarak Yunanistan'da bunlara maruz kaldığım için açıkçası gurur duyuyorum.

İlk olayın gerçekleştiği andan itibaren ülkemiz de hassas bir süreçten geçtiği için sağduyulu kalmaya çalıştık. Bu süreçte Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizlere bizzat ulaştı. Atina Büyükelçiliğimiz ilk andan itibaren yanımızda oldular. Sağsalim ülkemize dönmemizi temenni ettiler. Can güvenliği sıkıntımız vardı. Ben oradayken yaklaşık iki maç Atina'da oynandı ve ben iki maçta da kadroda değildim. Bırakın kadroda olmayı tribünde bile değildim. Çünkü 'lütfen maça gelmeni istemiyoruz, biz senin can güvenliğini sağlayamayız' dediler."

Kaynak: TRT Haber