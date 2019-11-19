Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada adeta revire döndü. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sayısı 8'e çıktı.

Falcao, Andone, Şener, Belhanda, Emre Akbaba'nın ardından 3 yıldız isim daha sakatlar kervanına katıldı.

Ryan Babel'in Medipol Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

Belindeki ağrıları nedeniyle Uruguay Milli takım kadrosundan çıkarılan Fernando Muslera'nın ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'a bir kötü haber de Cristian Luyindama'dan geldi. 25 yaşındaki stoper, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Luyindama'nın, Medipol Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.

Üst üste gelen şanssızlıkların ardından planları alt üst olan Fatih Terim'in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu.

Terim, Medipol Başakşehir karşısında Babel'in yokluğunda sol kanatta Ömer Bayram sağ kanatta ise Sofiane Feghouli'ye görev vermesi bekleniyor.

Falcao ve Andone’nin yokluğunda forvet hattında Adem’in oynamasına kesin gözle bakılıyor.

Terim'in Başakşehir karşısına 3-4-3 dizilişi ile çıkması beklenirken, orta saha kurgusunu Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina ve Mariano’dan oluşturacağı ifade edildi.

Bu durumda savunma hattı ise Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao’dan oluşacak. Luyindama oynayamazsa yerine Ryan Donk da görev yapabilir.

Kaynak: TRT SPOR