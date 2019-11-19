Birçok sporda olduğu gibi futbolda da oyuncular forma numaralarıyla hafızalara kazınır. Dünden bugüne 7, 9, 10 ve 11 en çok tercih edilen forma numaraları olmuştur.

Hatta 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe’de Oğuz Çetin-Tanju Çolak arasında yaşanan 10 numara tartışması uzun süre futbol kamuoyunu meşgul etmişti.

Fenerbahçe’de o dönem 10 numarayı giyen Oğuz Çetin, yeni transfer Tanju Çolak’ın 10 numaralı forma isteğine olumsuz cevap verdi.

Oğuz Çetin, buna gerekçe olarak da "Numara simgedir, veremem" demişti.

Sarı lacivertli yönetim de 10 numara tartışmasını Oğuz Çetin’e 4, Tanju Çolak’a da 9 numaralı formayı vererek sonlandırdı. Bu olay bile tek başına numaranın sporcular için önemini anlatmaya yeterli.

Forma numaralarında yeni dönem

Forma numaraları için 2000-2001 sezonundan itibaren ise yeni bir dönem başladı.

Futbol Federasyonu bu sezondan itibaren birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi forma numaralarının 1’den 99’a kadar olmasına izin verdi.

Oyuncular artık forma numarası seçerken daha özgürdü.

Yeni uygulama özellikle futbolcuların doğup büyüdükleri şehirlerin plaka kodlarını forma numarası yaptığı bir dönemi başlattı.

En çok Karadenizli futbolcular benimsedi

Bu değişimi en çok Karadenizli futbolcular benimsedi. Özellikle Trabzonlu oyuncular Türkiye’nin dört bir yanında sahalarda 61 numaralı formayla boy göstermeye başladı.

Trabzonspor tarihinde ilk 61 numaralı formayı 2000-2001 sezonunda Gökdeniz Karadeniz giydi.

Aynı sezon Yimpaş Yozgatspor’da Mutlu Dervişoğlu, Erzurumspor’da Eyüp Saka ve Gaziantepspor’da Fatih Tekke, Türk futbolunda 61 numarayı taşıyan ilk isimler oldu.

Gökdeniz Karadeniz, Rusya’da 11 yıl formasını giydiği Rubin Kazan’da 61 numaradan hiç vazgeçmedi.

Rubin Kazan’ın 2009’da deplasmanda Barcelona’yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Gökdeniz’in sırtında Trabzon’un plaka kodu yazıyordu.

Özellikle dönemin popüler oyuncuları Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’nin 61 numaralı formayı giymesi zamanla bir moda haline geldi.

Neredeyse artık her maçta 61 numaralı bir futbolcu göze çarpar oldu.

59 futbolcu 61 numaralı forma giyiyor

Bu sezon Türkiye’de profesyonel liglerde 59 futbolcu 61 numaralı formayı giyiyor.

Bu akımın kaynağı konumundaki Trabzonspor’da 61 numarayı Abdülkadir Parmak terletiyor.

Yukatel Denizlispor’da Zeki Yavru, İstikbal Mobilya Kayserispor’da Ziya Alkurt, Göztepe’de Hakan Cinemre ve İttifak Holding Konyaspor’da Mücahit Atalay 61 numaralı formayı taşıyor.

Süper Lig’de 5 olan, 61 forma numaralı futbolcu sayısı alt liglerde artış gösteriyor.

Birinci Lig’de 8 oyuncu 61 numarayla takımının başarısı için ter dökerken bu sayı İkinci Lig'de 19’a yükseliyor.

İkinci Lig Beyaz Grup’ta 10, Kırmızı Grupta ise 9 futbolcu 61 numaralı formayla sahaya çıkıyor.

61 numaralı forma en çok 3. Lig'de

61 numarayı en çok üçüncü Lig’de mücadele eden futbolcular tercih ediyor.

Üçüncü Lig Birinci grupta 6, ikinci grupta 10, üçüncü grupta da 11 oyuncu Trabzon’un plaka koduyla sahalarda boy gösteriyor.

61 numara akımı aynı zamanda Trabzon’un Türk futbolu için önemli bir öz kaynak olduğunu gözler önüne seriyor.

Trabzon şehrini profesyonel düzeyde Trabzonspor’la birlikte İkinci Lig’de Hekimoğlu Trabzonspor, üçüncü Lig’de de Ofspor ve Yomraspor temsil ediyor.

Bu dört takımda Trabzon doğumlu 33 oyuncu forma giyiyor.

Böylece 61 numarayı giyen 59 futbolcu ile birlikte Trabzonlu futbolcuların sayısı 92’yi buluyor.

Buna annesi veya babası Trabzonlu olup farklı şehirlerde doğan ve başka bir forma numarasını tercih eden oyuncular da eklendiğinde sayının 150’ye ulaşması işten bile değil.

Durum böyle olunca Trabzonlu futbolcuların çokluğu bordo mavili tribünlerde ‘’Bize her yer Trabzon’’ tezahüratıyla vücut buluyor.

Kaynak: TRT SPOR