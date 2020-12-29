Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pereira'dan "Ayrılık kararı" haberlerine yanıt
Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine yönelik sosyal medya hesaplarından esprili bir yanıt verdi.
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın tercihi ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından kadroya alınmayan, son Galatasaray maçında da yedek kulübesinde yer alan savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılma kararı aldı" haberlerine yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımı, "Son dakika" notu ile yaptı.
"Son birkaç gün içinde eşimle birlikte verdiğim tek karar Cebrail'e bir erkek veya kız kardeş vermek istememizdi."
Etiketler: Trabzonspor
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