Pep Guardiola tarihe geçti

Pep Guardiola, kariyerine yeni bir başarı halkası ekledi. Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Manchester City, Şampiyonlar Ligi Kupası'nın ardından, Süper Kupayı da müzesine götürdü.

Normal süresi 1-1 sona eren maçta, Sevilla'yı penaltılarla 5-4 mağlup eden İngiliz ekibi, zafere ulaştı. Böylece Katalan çalıştırıcı 3 farklı takımda Süper Kupa kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Guardiola daha önce Barcelona'da iki, Bayern Münih'de ise bir kez bu sevinci yaşamıştı. 52 yaşındaki teknik adam ayrıca bu başarısıyla Carlo Ancelotti'nin rekoruna da ortak oldu.

Manchester City'de geçen sezonu 3 kupa ile kapatan Pep Guardiola'nın kariyerindeki toplam kupa sayısı 36'ya yükseldi.