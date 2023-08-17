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Spor
AA 17.08.2023 15:00

ANALİG projesiyle kulüplerin altyapısına sporcu yetiştiriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 81 ilde uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) ile farklı branşlarda yetenekli sporcular tespit edilip kulüplere kazandırılıyor.

ANALİG projesiyle kulüplerin altyapısına sporcu yetiştiriliyor

Bu sezon 28 branşta uygulanan ve yaklaşık 50 bin sporcunun yarıştığı ANALİG'e 2009-2011 doğumlular katılabiliyor.

Sporcuların seçimi il müdürlükleri bünyesindeki il karmaları seçim komitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Çocuklar yeteneklerine göre branşlara yönlendiriliyor ve il karmaları oluşturuluyor. İl, bölge ve Türkiye finallerinin ardından branşların Türkiye şampiyonları belirleniyor.

Takım ve sporcuların giderleri il müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinde yapılıyor.

ANALİG yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü değerleri öne çıkarılıyor. Ayrıca gezi etkinlikleri düzenlenerek sporcuların müsabakaya gittiği ilin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor. Sporcuların katılımıyla hatıra ormanları da oluşturuluyor.

ANALİG projesiyle kulüplerin altyapısına sporcu yetiştiriliyor

Depremde vefat eden ANALİG şube müdürünün ismi sezona verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ANALİG Şube Müdürü Osman Bayrakdar ile 78 Gençlik ve Spor Bakanlığı personelini anmak amacıyla 2023 sezonuna ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu ismi verildi.

Her organizasyonda depremde hayatını kaybeden 78 Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve 50 bini aşkın vatandaş için anma ve saygı yürüyüşü yapılıyor.

ANALİG projesiyle kulüplerin altyapısına sporcu yetiştiriliyor

Bakan Bak: ANALİG ile kulüplerimize katkı sunmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ANALİG'i Türk sporunun geleceği için çok önemli bir proje olarak gördüklerini belirtti.

"Sporda başarıya ulaşmak için altyapı çok önemli. 10 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz ANALİG ile kulüplerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde müthiş cevherler var. Hem ülkemizde hem dünyada kulüpler astronomik ücretler ödeyerek sporcu transferi yapıyor. Kulüpler bu kadar maliyetli bir durumdan ancak kendi altyapılarından sporcu yetiştirebilirse kurtulabilir. Altyapıya yatırım yaparken de yetişecek sporculara sabır gösterip onlara müsabakalarda şans verilmeli. Böylelikle kulüplerimiz, hem daha az maliyetle yetenekli sporcuya sahip olacak hem de sporcuyu başka kulüplere transfer ederek kazanç sağlayacak. Ülkemizde müthiş cevherler var. Bakanlığımızca yürütülen ANALİG ile bu cevherleri ortaya çıkarıp, müsabakalarda yarıştırıyoruz. Böylelikle kulüplerimize sporcu seçimi konusunda yardımcı oluyoruz. ANALİG'de sadece sportif değil kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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