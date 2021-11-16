Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, felsefesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar ligini alamadığımı söylüyorlar. Kazanmak için daha fazla efor sarf edeceğim"

EXPO 2020 Dubai'de konuşan İspanyol çalıştırıcı, kendisini dahi olarak görmediğini söyledi.

"Ben dahi değilim. Dünyada en çok çalışan her kimse ben o kişiyim ve oradayım. Bununla birlikte antrenmana ilk gelen ve son çıkan olmaya çalışıyorum. Bu bir sır değil. Açıkçası memnun olma kavramını da anlamıyorum. Kast ettiğim şey mutlu olmak değil, ikisi tamamen farklı. Ben efor harcamadan bir şey kazanmak istemiyorum. İnsanlar son yıllarda Şampiyonlar ligini alamadığımı söylüyorlar. Bunu kazanmak için daha fazla efor sarf edeceğim. Olursa bu iyi bir şey olur, olmazsa da yapacak bir şey yok."

Premier Lig'de ikinci sırada bulunan Manchester City, milli takım dönüşünde sahasında Everton ile karşılaşacak.