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Spor
TRT HABER/AA 09.01.2024 15:23

Pendikspor'un rakibi Antalyaspor

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Pendikspor'un rakibi Antalyaspor

Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Siltaş Yapı Pendikspor, ligde son 6 maçından sadece 2 puan çıkarabildi. Kırmızı-beyazlılar, ligde 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 15 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini arayan Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 18 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 9. sırada bulunuyor.

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen

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