Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.10.2023 07:07

Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır. Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında dörder beraberlik ve yenilgiyle 4 puan alabildi.

ETİKETLER
Pendikspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Vincenzo Montella A Milli Takım ile ilk antrenmanına çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
İsrail saldırısında 1 Lübnan askeri yaralandı
08:36
Yurt genelinde 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
08:26
Erzincan’da alabalık avı yasaklandı
08:21
İsrail: Lübnan'dan ülkeye sızan kişilerle çıkan çatışmalarda bir subayımız öldü
08:19
Güney bölgelerdeki Lübnanlılar, İsrail saldırısından korkarak evlerini terk etmeye başladı
08:15
Meksika, Teksas Valisi'nin tutumu nedeniyle ABD'ye diplomatik nota verecek
Enkaz, acı, gözyaşı...
Enkaz, acı, gözyaşı...
FOTO FOKUS
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü, o anlar kamerada
Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü, o anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ