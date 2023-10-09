Ertaç Özbir: Hocanın sistemine alışırsak başarılar elde ederiz

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan milli kaleci Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da beraber çalıştığı Montella'nın sistemine adapte olmaları gerektiğini ifade etti

Ertaç, Süper Lig'de son zamanlarda çok önemli kaleciler yetiştiğini anlattı.

"Zaman zaman performans düşüşleri olabiliyor. Bu dönemde bana şans geldi. Montella hocamızın sistemine daha yakın olduğum için böyle bir değerlendirmede bulundu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Hocamızın sistemine adapte olursak güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz."

"En önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak"

33 yaşındaki file bekçisi, Milli takımın zaman hedef olduğunu aktardı.

"Şu an buradayım, futbol sürecim devam ettiği sürece milli armayı sonuna kadar taşımak istiyorum. Bu bayrağı en tepede tutmak istiyorum. En önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak. Aslında böyle bir umudum yoktu ama gösterdiğim performans ve Montella'nın gelişiyle umutlarım tekrardan yeşerdi. İnşallah ikimiz için de hayırlı bir süreç olur. Hocamız bir sistem hocası. Geçiş hücumlarını iyi analiz edebilen ve yapabilen bir hoca. Hocamızın isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum."

"Dayanışmayı sağlayınca neler başarabileceğimiz biliyoruz"

Ertaç, Hırvatistan'ın son yıllarda turnuvalara damga vurduğunu hatırlattı.

"Biz de yabana atılmayacak bir takımız. Dayanışmayı sağlayınca neler başarabileceğimiz biliyoruz. Biz başaracağız, buna yürekten inanıyorum. Hocamız havayı değiştirdi. Kendisi arkadaş gibi. Avrupa'da yıllarca boy göstermiş bir isim. Bizleri memnun eden diyalogları vardı. Oradaki takımdaşlığı milli takıma da yansıtacaktır."