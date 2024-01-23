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Spor
TRT HABER/AA 23.01.2024 16:31

Pendikspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Pendikspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Pendik Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Pendikspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

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