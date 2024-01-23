Pendikspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Pendik Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp