Mersin’de kazanan çıkmadı

Mersin Stadı'nda hakem Emre Kargın’ın yönettiği karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Atakaş Hatayspor’un golünü 5. dakikada Rigoberto Rivas atarken, Alanyaspor’un golünü 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın kaydetti.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 22 puan toplayan Atakaş Hatayspor, 16. sıraya yükseldi. Lige iyi başlayan ama sonrasını getiremeyen Hatay ekibinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Alanya ekibi ise 22 hafta sonunda 26 puanla 12. sıraya yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

[Fotoğraf: AA]

12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.

39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

54. dakikada Joelson Fernandes'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dadashov'un kafa vuruşu direkten döndü.

76. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

85. dakikada Görkem Sağlam'ın müdahalesinde ceza alanı içerisinde Lima'nın yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi.

GOL - 89. dakikada Oğuz Aydın penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

90+5. dakikada ceza alanı içerisine hareketlenen Oğuz Aydın'ın pasında Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Hatayspor: Erce, Oğuzhan Matur (Boudjemaa dk.79), Kilama, Recep Burak Yılmaz , Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Aabid dk.90+1), Hodzic (Aburjania dk.90+1), Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Cengiz Demir dk.79), Dadashov (Strandberg dk.79)



Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk.76), Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto (Augusto dk.68), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk.80), Oğuz Aydın, Cordova (Janvier dk.68)



Goller: Rivas (dk.5) Hatayspor, Oğuz Aydın (dk.89) Alanyaspor

Sarı kartlar: Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor) Joelson Fernandes, Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran