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Spor
AA 23.01.2024 15:45

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı
[Fotograf: AA]

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."


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