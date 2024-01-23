Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Sağlık Raporu | Abdülkerim Bardakcı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2024
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