Bandırmaspor'da hedef Süper Lig'e yükselmek

Bordo-beyazlı kulübün tamamlanmak üzere olan Cinçukuru Sosyal Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren kulüp başkanı Onur Göçmez, tesislerin maliyetinin 60 milyon lira olduğunu açıkladı.

Göçmez, ligde son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Boluspor maçında önemli hakem hataları olduğunu savundu.

"Maçın bir bölümü dışında Boluspor maçında iyi oynamadık. Ancak karşılaşmanın 26. dakikasında oyuncumuz Rahmetullah'a yapılan açık penaltı verilmedi. Bu pozisyon VAR'da 30 saniye bile incelenmedi."

Göçmez, müsabakanın ilk yarısının sonunda yenilen golden önce oyuncularına faul yapıldığını iddia etti.

"Rakiplerimizin bırakmasıyla boş kaleye attığımız golü de kulübümüze yakıştıramıyorum. Keşke böyle bir gol atmasaydık. Birçok maçımızda hakem hataları sonucunda puanlar kaybettik. Ancak buradan uyarıyorum, bundan sonra takımımıza yönelik hakem hatalarında tepkimiz çok daha sert, net ve dik olacaktır."

"Bandırma'daki maç ücretlerimiz 10 lira olacak"

Göçmez, şu an ligde ikinci sırada bulunan Göztepe ile aralarında 8 puanlık fark olduğuna dikkat çekti.

"Şu andaki yerimizden memnun değilim. Yeni teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Önümüzde 15 maç var. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu yürüyüşümüzü, önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Giresunspor maçından başlayarak sürdüreceğiz. Ancak yönetim, futbolcu ve taraftar olarak kenetlenmek zorundayız. Giresunspor maçıyla birlikte, yeniden eski Bandırmaspor ruhunun yansıyacağına inanıyorum. Giresunspor maçı dahil, sezon sonuna kadar Bandırma'daki maç ücretlerimiz 10 lira olacak."

Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlattı.

"Matematik ve istatistikler açısından bakıldığında bu eşleşme, Galatasaray camiası için avantajlı gözüküyor. Zor bir kura olduğu gerçek. Ancak biz de Bandırma şehrini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu maç, Anadolu takımları için de önem taşıyor."

"Yeni stat gerekiyor"

Göçmez, devletin Bandırma'ya mutlaka yeni bir stat kazandırması gerektiğini kaydetti.

"Bandırma'ya yeni bir stadın siyaset yoluyla değil, devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eskiden maçların oynandığı, şimdi otopark olarak kullanılan Cinçukuru bölgesine 8-10 bin kişilik bir stadın yapılmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum."

Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda kura sonucu son 16 turu maçının İstanbul'da oynanacağını anımsattı.

"Ancak kurada maçın Bandırma'da oynanması çıksaydı bile yönetmelikler gereği yetersizliği nedeniyle stadımızda oynanmayacak, başka bir kente alınacaktı. Biz, kupada son 16 takım arasına girerek, 400 bin lira kazandık. Eğer Galatasaray'ı elersek 400 bin lira daha kazanacağız. Ancak bu para, o deplasmana gitmemiz için masraflarımızı bile karşılamıyor."