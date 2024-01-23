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Spor
AA 23.01.2024 12:30

Trabzonsporlu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

Trabzonsporlu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları
[Fotograf: AA]

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarıyla ilgili izlenimlerini değerlendirdi.

"Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mendy, her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlattı.

"Benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mendy, kendinde daha önce eksik gördüğü şeyin zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak olduğunu kaydetti.

"Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavili futbolcu, kakem hatalarına da değindi.

"Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor."

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Hedefim City ve Real Madrid"

Mendy, gelecek planlarıyla ilgili de konuştu.

"Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid."

Bordo-mavili futbolcu, idollerine ilişkin ise "Benim idollerim kendi pozisyonumda oynayan oyunculardı. Bunlar kesinlikle Paul Pogba ve Yaya Toure." açıklamasını yaptı.

Trabzonsporlu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları

"İnsanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi"

Mendy, lakabı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

"Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Çocukken hem adaş hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar."

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