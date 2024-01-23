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Spor
DHA 23.01.2024 12:15

Göztepe Süper Lig yolunda tam gaz ileri

Trendyol 1. Lig'de evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda gaz kesmedi. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda önemli rakibi Sakaryaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor karşısında pozitif futboluyla farklı kazandı.

Göztepe Süper Lig yolunda tam gaz ileri
[Fotograf: AA]

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde adeta şaha kalkan Göztepe, Bulgar çalıştırıcı ile çıktığı 7. maçında 6. galibiyetini aldı.

Stoilov'un Göztepe'si bugüne kadar Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni 3-0, Eyüpspor'u 5-1, Sakaryaspor'u 2-1 ve Ümraniyespor'u 4-1 yenerken, sadece deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.

Stoilov yönetiminde 18 puan toplayan Göztepe, 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yeni transferlerden gol şov

Göztepe'nin yeni transferleri İsveçli orta saha Roman Lungvist ile Brezilyalı stoper Heliton, Ümraniyespor karşılaşmasında attıkları gollerle taraftarın gönlüne taht kurdu.

Heliton, önceki hafta Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında da gol attı. Bu kez ligde sahne alan Brezilyalı, Ümraniyespor karşılaşmasında açılış golünü kaydetti.

Lunqvist ise 33'üncü dakikada şık bir gole imza atıp Göztepe formasıyla siftah yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stoilov: Çok önemli galibiyet aldık

Stanimir Stoilov karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede kendileri adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. 56 yaşındaki teknik adam, dinamik bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

"İlk yarının 30 ya da 4-0 olması gerekiyordu. İkinci yarıda ise rakibe fazla boşluk verdik. Ancak bizde kontratak yaptık ve 2 gol daha bulduk."

"Oyun anlamında gelişmeliyiz"

Stoilov, takımının her geçen hafta performansını yukarı çektiğini dile getirdi.

"Benim takımıma oynatmak istediğim oyun, dominant oyun. 4-1'lik skoru çok da iyi görmüyorum. Takımımın oyunu 90 dakika boyunca domine etmesini istiyorum. Savunmada bazı hatalar yaptık. Hataları tekrarlamamak adına çok çalışmalıyız. Oyun anlamında daha da gelişmeliyiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yorgunluk bahanemiz olamaz"

Stanimir Stoilov, geride kalan hafta 3 maç oynadıklarını ifade etti.

"Yorgunluğumuz nedenlerinden biri geçen hafta 120 dakika oynadığımız Konyaspor maçı olabilir. Ancak bu asla bir bahane olamaz. Taraftarımız bizi evimizde desteklemeye geldi. O yüzden onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazı oyuncularımız sakat, bazıları ise hastaydı. Ancak sahada olan futbsolcularım her şeyini verdi."

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