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Spor
AA 23.01.2024 14:20

Samsunspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek." dedi.

Samsunspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak

Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçının ve alınan 1 puanın çok özel olduğunu dile getirdi.

Takım olarak Fenerbahçe karşısında çok iyi reaksiyon gösterdiklerini anlatan Gisdol, çok iyi mücadele ettiklerini ve çok önemli 1 puanı aldıklarını aktardı.

"Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek"

Gisdol, 25 Ocak Perşembe günü sahalarında oynayacakları Mondihome Kayserispor maçına da değindi.

"Hedefimizin ne olduğunu en başından beridir biliyoruz. Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek. Yapmamız gereken, antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek."

Samsunspor'un hedefi Süper Lig'de kalmak

"Ligde ilk 10'a girmek gibi bir hedef içinde değiliz. Bu hataya düşmeyelim"

Gisdol, ligde sadece bir hedeflerinin olduğuna işaret etti.

"Ligde ilk 10'a girmek gibi bir hedef içinde değiliz. Bu hataya düşmeyelim. Daha önce de söylemiştim. İnişlerimiz, çıkışlarımız olacak. Alacağımız galibiyetler olacak, mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. Sezon sonuna kadar zor geçecek bir lig oynayacağız. Yolumuz uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakışı olabilir. Ligde yeniyiz ve ilk adımları attık, bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor."

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