Formula 1 45 yıl sonra Madrid'de yapılacak

İspanya'nın başkenti Madrid, 2026'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "İspanya Grand Prix'si, 2026'dan 2035'e kadar Madrid'de düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.

Madrid'in 45 yıl sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasını sağlayan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda oldu.

F1 is coming to Madrid in 2026! F1 @IFEMA pic.twitter.com/QkvpE02WNQ