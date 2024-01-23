Pendikspor Kasımpaşa'yı da devirdi

Pendik Stadı'nda hakem Burak Şeker'in yönettiği karşılaşmayı, Pendikspor 3-2 kazandı.

Pendikspor'un gollerini 19. dakikada Umut Nayir, 44. dakikada penaltıdan Thiam ve 90. dakikada Thuram kaydetti.

Kasımpaşa'nın ise 6. dakikada kendi kalesine Rassoul ve 25. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

Pendikspor, üst üste aldığı Beşiktaş ve Kasımpaşa galibiyetlerinden sonra 22 puanla 17. sıraya yükseldi.

Kasımpaşa ise 22. hafta sonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 29 puanla 8. sırada kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisinin sol tarafından Rassoul’un ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

11. dakikada Sequeira’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Umut Nayir’in kayarak yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

GOL - 19. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç’in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

GOL - 25. dakikada sol taraftan Oğulcan Çağlayan’ın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Gökhan Gül’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

41. dakikada Sequeira’nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası gerisinde Thiam’ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak Oğulcan Çağlayan’ın eline çarpıyor. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 44. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Thiam’ın sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

68. dakikada Thiam’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Erencan Yardımcı, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali

Emre Yanar’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Midtsjö’nün sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 90. dakikada sağ taraftan Erdem Özgenç’in yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Thuram’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö (Çekiçi dk. 83), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Kappel dk. 84), Thiam (Murat Akça dk. 90+2), Umut Nayir (Thuram dk. 84), Erencan Yardımcı (Diaby dk. 75)



Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar (Taylan Aydın dk. 58), Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Ngoy dk. 75), Nuno Da Costa



Goller: Umut Nayir (dk. 19), Thiam (dk. 44 pen.), Thuram (Pendikspor), Rassoul (dk. 6 k.k), Gökhan Gül (dk. 25) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk, Endri Çekiçi, Ivo Vieira (Pendikspor), Gomis, Yasin Özcan, Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp