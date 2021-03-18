Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum"

27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça dair görüşlerini aktardı.

"Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum ve bunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket etmeliyiz. Taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içinde savaşan ve birlik olmuş bir takım görecekler. Umarım maçtan galibiyetle ayrılırız."

[Fotoğraf: İHA]

"Kendimize gelmemiz gerekiyor"

Dimitrios Pelkas, iç sahada oynadıkları lig maçlarında 6 mağlubiyet yaşadıklarının hatırlatılmasıyla ilgil konuştu.

"Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları üzdük. Şu anda tabii ki savaşmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız derbi maçta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kendimize gelmemiz gerekiyor."

"Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var"

Pelkas, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

"Direkten dönen toplar vardı. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbi maçta şans bizimle olur. Sezon başından beri sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz ancak bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken noktalar var."

"Şampiyonluk inancımız sonsuz"

Dimitrios Pelkas, lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunmalarına rağmen şampiyonluk iddialarının devam ettiğini vurguladı.

"Bizim şampiyonluk inancımız sonsuz. 11 maç kaldı ve kazanabileceğimiz çok puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Tabii ki son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk, kötü bir andı bizler için. Ancak özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız. Biz de bir söz vardır, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım.' diye. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor."

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Gökhan Gönül takımdan ayrı çalıştı

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Sinan Gümüş idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Gökhan Gönül ise bireysel çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncunun yarınki antrenmanın ilk bölümüne katılack.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.