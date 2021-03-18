Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan süreçte istedikleri yerde olmadıklarını belirtti. Çalımbay, ligin bu yıl çok uzun geçtiğini aktardı.

"Kendi adımıza çok sıkıntılı bir süreç geçti, zaman zaman zorlandığımız anlar oldu. Sakatlık, cezalılar, hastalık hemen hemen hepsini yaşadık."

"Kazanmamız gereken bir maç"

Çalımbay, ligde 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

"Göztepe maçı bizim için final niteliğinde ve dönüm maçımız. Herkes bunun farkında. Son maçlarımızda da iyi mücadele ediyoruz. Tek sıkıntımız Göztepe maçı ve ondan sonra verilen ara. Milli maçtan önce oynanan maçlarda çok iyi şekilde konsantre olmak gerekiyor. Göztepe maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma, kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var ama elimizdeki kadro da iyi oynuyor. Tek amacımız puan ya da puanlarla dönmek."

[Fotoğraf: AA]

"Milli maç arasından sonra takımımız bir araya gelecek"

Takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun sakatlığından dolayı futbolu bıraktığını anımsattı.

Defans oyuncularından sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye'nin milli maç arasından sonra sahalara dönebileceğini söyleyen Çalımbay, Caner Osmanpaşa'nın ise sakatlığının devam ettiği belirtti.

Gole dönük orta saha oyuncusu Casimir Ninga'nın sakatlığının bulunduğuna değinen Çalımbay, "Geneline baktığımız zaman durumları iyi. Milli takım arası sakatlar için büyük bir avantaj olur. Milli maç arası bittikten sonra bütün takımımız bir araya gelecek." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı basına kapalı devam etti.