Geçen hafta ihtiyaç sahibi 3 kişiye elektrikli tekerlekli sandalye sağlayan Beypiliç Boluspor, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Adana Demirspor'u sosyal medya hesabından etiketledi.

Çağrıya sessiz kalmayan Adana Demirspor, kulüp başkanı Murat Sancak ve futbolcuların katkısıyla alınan 6 elektrikli tekerlekli sandalyeyi antrenman öncesi tesislere davet edilen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Mavi-lacivertliler, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Yılport Samsunspor'u etiketleyip, kampanyaya katılmaya çağırdı.