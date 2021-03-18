Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındı.

Milano yerel sağlık makamlarının, Covid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladı.

Takım oyuncuları 22 Mart Pazartesi günü yeniden Covid-19 testinden geçecek.

Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.