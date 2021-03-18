Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter-Sassuolo maçına koronavirüs engeli
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındı.
Milano yerel sağlık makamlarının, Covid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladı.
Takım oyuncuları 22 Mart Pazartesi günü yeniden Covid-19 testinden geçecek.
Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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