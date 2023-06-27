Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.06.2023 10:04

Pazaryeri Spor Kick Boks Takımı 17 madalya ve bir kupayla döndü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Uşak'ta yapılan İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na katılan sporcular, 17 madalya ve bir kupa kazandı.

Pazaryeri Spor Kick Boks Takımı 17 madalya ve bir kupayla döndü
[Fotograf: AA]

Şampiyonada, 24-25 Haziran'da 12 ildeki 39 kulüpten 450 sporcu mücadele etti.

Pazaryeri Spor Kick Boks Takımı, müsabakalarda 4 birincilik, 6 ikincilik, 7 üçüncülük madalyası ve 4'üncülük kupası kazanarak ilçeye döndü.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenör Fehmi Piliç, öğrencilerinin başarısından duyduğunu söyledi.

Fehmi Piliç, nüfusu az olmasına rağmen Pazaryeri'nden birçok genci spora alıştırdıklarını, 500'ün üzerinde lisanslı sporcu çıkardıklarını belirtti.

"Sporcu yetiştirmeye, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Uşak'taki şampiyonaya katılmamızda bize maddi manevi her türlü desteğini veren Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e, sporcularımızın eğitim alması için bize Halk Eğitimi Merkezi üzerinden kurs açan Pazaryeri Kaymakamımız Ferhat Altay’a, antrenman yapmamız için bize salon tahsis eden ve malzeme desteği sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir’e, ilim, ilçem, sporcularım ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

ETİKETLER
Kick Boks Bilecik
Sıradaki Haber
Avrupa Altın Ligi şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner elindeki ekipmanı devretmeye hazırlanıyor
11:07
Birleşik Krallık'ta halkın yaklaşık yarısı polise güven duymuyor
11:09
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
11:05
İtalya'da Müslümanların ibadet ettiği yerleri kısıtlamaya yönelik yasa teklifi tepki çekti
10:58
Erdoğan: Tüm enerjimizi milletimizin taleplerini karşılamaya ayıracağız
10:55
Deniz ve havuz keyfi tatilinize gölge düşürmesin: Kulak enfeksiyonlarına dikkat
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
BAE’de çok katlı bina alev alev yandı
BAE’de çok katlı bina alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ