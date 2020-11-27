Pazarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yapılan testlerde 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı, gerekli izolasyon sürecinde ligde üç maçın ertelendi.

Tedavi sürecinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni testler yapıldığı açıklandı.

"Yapılan testlerde 12 sporcumuzdan 9'u iyileşirken, üç sporcumuzun ikinci testinin pozitif çıkması nedeni ile sahaya dönüş süreleri uzamıştır. Bu süreçte 5 oyuncumuzda daha yapılan testlerin pozitif çıktığı görülmüş, oyuncular izalasyon ve tedavi sürecine alınmıştır. Tedbirler gereği pazar günü oynayacağımız Elazığspor müsabakasında 8 oyuncumuz görev alamayacaktır."

Açıklamada, sağlık sorunlarının yanı sıra sakat ve cazelı oyuncular nedeni ile Elazığ'a 15 kişilik kafile ile gidileceği kaydedildi.