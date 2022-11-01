Fransız futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta deneyimli oyuncunun sakatlığından dolayı Katar 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu.

Pimenta, iyileşmesi beklenenden daha uzun süreceği anlaşılan Pogba'nın Dünya Kupası için Fransa Milli Takımı'na katılamayacağını belirtti.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de kısa zaman önce yıldız futbolcunun Dünya Kupası öncesinde siyah beyazlı formayı giymesinin düşük bir ihtimal olduğunu söylemişti.

Bu arada İtalyan basını Pogba'nın kalça sakatlığı nedeniyle en erken 15 gün sonra antrenmanlara başlayacağını yazdı.

Bu sezon Manchester United'den Juventus'a transfer olan Fransız oyuncu yeni takımına katıldıktan kısa bir zaman sonra da sağ dizinden operasyon geçirmişti.

Henüz Juventus forması giyemeyen Paul Pogba 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında gol sevinci yaşamıştı.