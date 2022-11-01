Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye çabuk alıştı. Sarı lacivertlilerin İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Belçikalı futbolcu performansıyla göz kamaştırıyor.

29 yaşındaki santrfor yeni takımında Beşiktaş'ta yaşadığı son vuruşlardaki şanssızlıkları geride bıraktı.

Süper Lig'de forma giydiği 256 dakikada 5 gol atan Batshuayi Avrupa Ligi'nde 225 dakikada 3 kez fileleri havalandırdı.

Yıldız futbolcu Lig'de 52, Avrupa Ligi'nde ise 75 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Batshuayi Fenerbahçe'deki bu görüntüsüyle Beşiktaş'taki performansını ikiye katladı.

Geçen sezon siyah beyazlı ekipte 42 maçta 14 gol atan Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'de ise 11 karşılaşmada 8 kez tabelayı değiştirdi.

Beşiktaş'ta maç başına 0,3 gol ortalamasıyla oynayan başarılı santrfor, sarı lacivertli ekipte, 0,7 gol ortalaması tutturdu.

Michy Batshuayi, 19 maçta 13 gol kaydeden Enner Valencia'nın ardından Fenerbahçe'nin en skorer ikinci oyuncusu durumunda bulunuyor.