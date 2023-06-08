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Spor
AA 08.06.2023 16:13

Para yüzmede Seçil Açıkgöz gümüş madalya kazandı

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para yüzme branşında Seçil Açıkgöz, gümüş madalya elde etti.

Para yüzmede Seçil Açıkgöz gümüş madalya kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vichy kentinde yapılan organizasyonda yarışan Seçil Açıkgöz, 200 metre kelebek stilinde ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, milli sporcuyu tebrik ederek başarı diledi.


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