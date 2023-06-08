Para yüzmede Seçil Açıkgöz gümüş madalya kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vichy kentinde yapılan organizasyonda yarışan Seçil Açıkgöz, 200 metre kelebek stilinde ikinci oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, milli sporcuyu tebrik ederek başarı diledi.
Global Oyunlarda Üst Üste Başarı!— TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU (@tossfedresmi) June 8, 2023
Fransa’nın Vichy kentinde gerçekleştirilen 2023 VIRTUS Global Oyunlarında Özel Sporcu Seçil Açıkgöz, yüzme branşında, 200m Kelebek stilinde ikinci olarak, gümüş madalya kazandı. pic.twitter.com/kyJKbhfoYz