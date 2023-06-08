Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.06.2023 16:08

Kırşehir'de 3x3 Basketbol Gençlik Kupası düzenlendi

Kırşehir'de 13 şehirden 145 sporcunun katılımıyla "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası"nın bölge finalleri yapıldı.

Kırşehir'de 3x3 Basketbol Gençlik Kupası düzenlendi

Kent Park'ta düzenlenen bölge finallerinde kız ve erkek takımları 3 gün boyunca ter döktü.

Kırşehir'in yanı sıra, Eskişehir, Ankara, Konya, Sivas, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat ve Karaman'dan sporcular finallerde yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 12 kız ve 12 erkek takımının mücadele ettiği finallerin büyük heyecana sahne olduğunu söyledi.

Şahin, dereceye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılacağını belirtti.

"Bu tip turnuvalarla gençler sosyalleşiyor. Yeni '12 dev adamlar' bu turnuvalardan çıkacak."

Bölge finallerinin ardından erkeklerde Aksaray, kızlarda ise Eskişehir bölge birincisi olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

ETİKETLER
Basketbol Kırşehir
Sıradaki Haber
Ahmet Nur Çebi'den Mehmet Büyükekşi'ye tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki 319 bin bağımsız birim 1 yıl içinde teslim edilecek
17:44
TİHEK, lisans öğrencilerine "İnsan hakları ve eşitlik" eğitimi verecek
17:44
MSB: Bedelli askerlik ücretleri 23 Haziran'a kadar yatırılmalı
17:27
İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu
17:40
Pandemi bitti, karantinası bitmedi
16:58
Kanada'daki yangınların dumanı nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ