Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'si bugün yapılan yarışların ardından sona erdi.

Turnuvanın son gününde "T53/54" kategorisi kadınlar 400 metre finalinde mücadele eden milli sporcular, yarışları bir kez daha ilk 3 sırada bitirdi.

Hamide Doğangün 57.62'lik derecesiyle birinci olarak altın, Zübeyde Süpürgeci 1.03.19'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş, Zeynep Acet 1.07.09'luk derecesiyle üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Abdullah Ilgaz ise "T46/47" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.90 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Tarık Taha Buyrukoğlu, "T42/44/46" kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.87'lik atlayışıyla altıncı sırada yer aldı. Milli atlet bu derecesiyle 2019'da 1.84 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu geliştirdi.

Turnuvanın ilk üç gününde 7 madalya kazanan milli takım, bugün elde ettiği 4 madalyanın ardından organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Özel sporcular İstanbul'a döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Özel Sporcular Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon olarak tarihte bir ilki başardıklarını belirtti.

"Zorlu süreçten geçtik. Son yıllarda engellilere verilen desteklerle buraya geldik. 4 sporcuyla Tokyo Paralimpik Oyunları'na aday olmamız hayaldi. 4 sporcumuz A barajını aşarken, iki tane de kota alarak geldik."

Aydın, sporculara verilen imkanları başarı elde ederek taçlandırdıklarını vurgulayarak, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak istediklerini dile getirdi.

Paralimpik branşlar sorumlusu Aytunç Göz, 2016'da tek sporcuyla olimpiyat barajını geçtiklerini hatırlatarak, "Şimdi 4 sporcuyla geçtik. Gurur verici. Şu anda 2 sporcumuz da ilk 6 sırada yer alıyor. 1 Nisan'da kapanacak kotadan direkt gidecek sporcular da bu sıralamadan belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Sevda Kalkan ise kendileri açısından güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını anlatarak, "Hedefimiz Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak değil madalya almak olacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gülle atmada altın madalya kazanan Mihriban Korkmaz da büyük bir başarıya imza attıklarını ve bunun devamını getirmeyi istediklerini söyledi.

Özel Sporcular Milli Takımı, şampiyonayı 1 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamlamıştı.