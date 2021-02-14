Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcunun çekilen MR sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edildi.

"Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir."

Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İ

dman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, maç için bugün Ankara'ya gidecek.