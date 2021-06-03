Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde milli sporcu Muhammet Khalvandi, F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45,72 metrelik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38,55 metreyle Fransa'dan Marcelin Walico'ya aitti.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası F57 kategorisi erkekler cirit atma finalinde milli sporcumuz Muhammet Khalvandi, 45.72'lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.@ParaAthletics

#Bydgoszcz2021 pic.twitter.com/PCENhZKZEo — TBESF (@tbesforgtr) June 2, 2021

Aynı branşta mücadele eden milli atlet Musa Davulcu ise 29,48 metreyle yedinci oldu.

F34 kategorisi erkekler gülle atmada mücadele eden Muhsin Kaedi, 10,86 metrelik atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Milli takım, ilk iki gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5'e çıkardı.