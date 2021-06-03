Trabzonspor taraftarları, geçen sezon Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli golcü Sörloth'un takıma tekrar dönmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Bordo-mavili taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1,5 milyonun üzerinde "Come to Trabzonspor-Trabzonspor'a gel" yorumu yaptı.

Kampanya ile ilgili kişisel hesabından paylaşım yapan Sörloth, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık." ifadelerini kullandı.