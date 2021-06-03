Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda transfer sezonu 10 Haziran'da açılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.
Etiketler: TFF Transfer Haberleri
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